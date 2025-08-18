Boranga torna tra i pali a 83 anni: "Non voglio fare figuracce. E se non ci fosse stato Maradona..."

A 83 anni Lamberto Boranga tornerà in campo e sarà il portiere della Trevana in prima categoria umbra. "Ho cominciato a giocare a Trevi e, siccome ero troppo bravo in attacco e non ce n'era per nessuno, mi hanno messo in porta. Di recente, sempre a Trevi, durante un convegno organizzato per presentare il mio libro "Parare la vecchiaia", mi hanno proposto di tornare lì dove tutto è iniziato e, alla fine, ho detto "vai, proviamo", ha detto al Corriere dell'Umbria. Boranga, medico specializzato in cardiologia e medicina dello sport, è stato, tra l'altro, portiere di Perugia, Fiorentina e Cesena. Maradona è stato "l'unico" che gli "ha fatto ombra". "Non ci fosse stato, sarei diventato io il numero uno al mondo", aggiunge.



"Non mi va di fare figuracce - spiega al Corriere tornando al presente -, è così da sempre: le cose si fanno per bene o meglio non farle per niente. Dopo qualche tentennamento iniziale, mi sono fatto trascinare e ho iniziato a prepararmi a dovere perché, come dicevo, non mi va di lasciare nulla al caso. Ed eccomi qui: mi sto allenando con Marco Bonaiuti, che all'Inter ha seguito Samir Handanovic. Ho buone sensazioni ma non so se riuscirò a fare tutta la partita".