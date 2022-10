ATP Parigi Bercy, Berrettini rinuncia: "Mi serve più tempo, ora punto alla Davis"

TENNIS

Lo sfogo del campione azzurro in un post su Instagram: "Ho provato di tutto per essere pronto, ma purtroppo ho bisogno di un po' più di tempo"

© Getty Images Al Masters 1000 di Parigi Bercy mancherà Matteo Berrettini. "Ho provato di tutto per essere pronto, ma purtroppo ho bisogno di un po' più di tempo", ha scritto con amarezza il campione azzurro in un post su Instagram. E poi ha concluso: "Il mio obiettivo ora è rappresentare l'Italia alle finali di Coppa Davis". Un traguardo che significherebbe molto per il tennista romano, reduce da una stagione particolarmente complicata e tormentata dai problemi fisici.

Vedi anche Tennis Tennis, Berrettini tormentato dagli infortuni: "Ho pensato di smettere" Infatti, dopo aver saltato il torneo di Vienna e aver perso definitivamente la possibilità di qualificarsi alle Atp Finals, la rinuncia al torneo francese rappresenta l'ennesimo colpo per Berrettini che, inizialmente, era anche stato inserito nel tabellone principale e sorteggiato al primo turno. La causa di tutto, purtroppo, continua a essere l'infortunio al piede, non ancora risolto e che aveva già condizionato il tennista romano nella finale del torneo di Napoli persa con Musetti.

In calendario resta però ancora un appuntamento a cui Matteo tiene particolarmente: le finali di Coppa Davis a Malaga. L'azzurro sembra essere stato già convocato dal capitano Filippo Volandri e cercherà, come lui stesso ha ribadito, di recuperare la forma migliore per il 24 novembre: giorno del quarto di finale contro gli Stati Uniti.