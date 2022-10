Tennis, Berrettini tormentato dagli infortuni: "Ho pensato di smettere"

LO SCONFORTO

Il tennista romano è stato sconfitto in finale all'Atp di Napoli e ha rivelato tristi pensieri in questo 2022

Fiorentina-Lazio, Berrettini premiato nel pre-gara: "Pazzesco avere le chiavi della città"







© fiorentina.it 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il tennis giocato da Berrettini è dispendioso, bello da vedere ma difficile da attuare. Il tennista romano poi nel 2022 è stato falcidiato dagli infortuni o, come nel caso di Wimbledon, dal Covid e anche al recente Atp di Napoli perso in finale contro il connazionale Lorenzo Musetti, Berrettini è crollato nel secondo set anche per via di un infortunio patito durante il torneo. Un'annata complicata che ha portato pensieri negativi al numero uno del tennis italiano: "Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato di smettere per sempre".

A Napoli dopo il 7-6 in favore di Musetti nel primo set della finale, Berrettini è crollato perdendo 2-6 il secondo set e il torneo, vittima di una condizione fisica non delle migliori oltre che delle qualità dell'avversario: "Quest'anno ci sono stati dei momenti duri in cui lo sconforto mi ha portato a chiedermi se fossi adatto a questo sport - ha commentato Berrettini dopo il match -. Il momento poi passa, mi sono detto di reagire e non mollare. In ogni caso sono contentissimo della mia carriera, ma certi momenti ci sono e quest'anno ho avuto anche il pensiero di smettere per sempre".

Nell'Atp di Napoli il problema è stato al piede: "Non so cos'è successo, va abbastanza male e nel corso della gara il dolore è aumentato. Vediamo se riuscirò a giocare a Vienna".