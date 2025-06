Badio saluta Sinner: "Grazie per il tempo e le sfide condivise"

Alla vigilia di Wimbledon 2025, Jannik Sinner ha ufficializzato la separazione dal fisioterapista Ulises Badio e dal preparatore atletico Marco Panichi con cui collaborava da settembre 2024. Il primo ha salutato il numero uno al mondo sui social con un post: "Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik". Sinner ieri aveva spiegato così la decisione: "Era una separazione decisa dopo il torneo di Halle, non è successo niente di eclatante e nello sport queste cose capitano. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, ma a volte bisogna prendere strade differenti e sono curioso di vedere queste due settimane a Londra. Al momento non ho pensato a sostituti, capisco il timing strano ma avendo lavorato molto prima non condizionerà il mio torneo questa scelta".