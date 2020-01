Australian Open, qualificazioni interrotte per la qualità dell'aria

Anche nella seconda giornata delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2020, a Melbourne Park ci sono stati problemi con l`aria. Nella prima mattinata era arrivata la decisione di interrompere le sessioni di allenamento per la non ottimale qualità dell`aria (dovuta agli incendi che da settimane stanno devastando il Paese), poi un po` migliorata con il passare delle ore tanto da permettere l`inizio dei match, seppure con due ore di ritardo rispetto al programma. Nulla da fare per Alessandro Giannessi, trentaduesima testa di serie, e Fedrico Gaio. In campo anche Lorenzo Musetti, campione junior nel 2019, in gara con una wild card, Stefano Napolitano, e Lorenzo Giustino.