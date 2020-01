Aria irrespirabile, interrotte le qualificazioni agli Australian Open

Come si temeva, in Australia l'emergenza incendi sta colpendo anche gli Australian Open. Lunedì a causa dell'aria intrisa di fumo e della foschia provocata dai roghi sono state infatti momentaneamente interrotte le qualificazione del torneo, riprese poi regolarmente martedì. In precedenza Dalila Jakupovic si era ritirata durante il match con la svizzera Voegele proprio a causa di una crisi respiratoria che l'ha fatta crollare in ginocchio durante la gara. “Avevo davvero paura di svenire”, ha spiegato la tennista. “Non ho l’asma e non ho mai avuto problemi di respirazione - ha aggiunto -. Dopo l’intervento del fisioterapista ho pensato che andasse meglio, ma gli scambi si sono allungati e io non riuscivo più a respirare e sono caduta a terra”.

Australia, aria irrespirabile: sospesa l'esibizione della Sharapova Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Come temuto da più parti, la cattiva qualità dell'aria a causa degli incendi rischia di influire negativamente sul programma degli Australian Open di tennis. Le immagini di Melbourne mostrano un'atmosfera satura di polveri. E che la situazione sia fortemente problematica lo conferma il fatto che allo stadio Kooyong, dove è in corso la tradizionale esibizione 'Kooyong Classic', il match tra Maria Sharapova e Laura Siegemund sia stato sospeso, proprio a causa della pessima qualità dell'aria.





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte