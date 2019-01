Australian Open donne: la finale sarà Kvitova-Osaka

24/01/2019

Saranno Petra Kvitova e Naomi Osaka le protagoniste della finale di sabato agli Australian Open , primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne . Nella semifinale della parte bassa del tabellone la ceca, numero 6 Wta e ottava testa di serie, ha sconfitto per 7-6 (2) 6-0, in un'ora e 34 minuti di gioco, la statunitense Danielle Collins , numero 35 del ranking mondiale, mai così avanti in un Major . Il match, dal 4 pari del primo set, si è giocato con il tetto della Rod Laver Arena chiuso per il caldo che incombe su Melbourne, con temperature oltre il 35 gradi.

Nella semifinale della parte alta, invece, la giapponese, numero 4 del ranking e del seeding, si è imposta per 6-2, 4-6, 6-4, in un'ora e 53 minuti di gioco, sull'altra ceca Karolina Pliskova, numero 8 Wta e settima testa di serie. Per la 28enne mancina di Bilovec è la prima finale Down Under, la terza in uno Slam dopo quelle di Wimbledon 2014 e 2011 (in entrambi i casi ha poi conquistato il trofeo). Prima finale a Melbourne anche per la 21enne di Osaka, la seconda in carriera in un Major dopo quella degli Us Open dello scorso settembre (vinta poi contro Serena Williams). Tra Kvitova e Osaka non ci sono precedenti.