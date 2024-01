Australian Open: Djokovic sulla strada di Sinner, Berrettini debutta con Tsitsipas

TENNIS

Sorteggiato il tabellone del primo Slam. L'altoatesino esordirà contro l'olandese Van de Zandschulp e potrebbe incontrare in semifinale il numero uno del mondo

© Getty Images Sarà l'olandese Botic Van de Zandschulp, 59° del ranking, l'avversario di Jannik Sinner al debutto agli Australian Open nel primo Slam della stagione, che scatta domenica 14 gennaio. Sulla strada dell'azzurro, reduce da una stagione strepitosa, potrebbe esserci il numero uno del mondo Novak Djokovic, campione in carica e dieci volte vincitore a Melbourne, nella stessa parte del tabellone: i due potrebbero incontrarsi in semifinale. Sorteggio con il botto per Matteo Berrettini, al rientro dopo una lunga assenza per infortunio, che esordirà contro Stefanos Tsitsipas, numero 7 del ranking. Lorenzo Musetti se la vedrà con il francese Benjamin Bonzi, Matteo Arnaldi giocherà contro la wild card Adam Waldon mentre Lorenzo Sonego affronterà il britannico Daniel Evans e in caso di vittoria potrebbe sfidare Carlos Alcaraz al secondo turno.

Ecco i match degli italiani al primo turno:

Lorenzo Musetti (26) v Benjamin Bonzi (FRA)

Matteo Berrettini v Stefanos Tsitsipas (7, GRE)

Jannik Sinner (4) Botic Van de Zandschulp (NED)

Matteo Arnaldi vs Adam Walton (AUS)

Lorenzo Sonego v Daniel Evans (GBR)

Berrettini, numero 125 e fuori dalla Top 100 dopo oltre cinque anni, è alla settima presenza con la semifinale 2022 (battuto in quattro set da Nadal, poi vincitore del titolo) come miglior risultato. Curiosamente, è stato proprio Tsitsipas l'avversario di Berrettini nel suo primo allenamento a Melbourne. Sinner è alla quinta partecipazione agli Australian Open. Con Van de Zandschulp non si sono mai incontrati. Il suo tabellone potrebbe prevedere, stando alle teste di serie, uno scontro al terzo turno contro l'argentino Sebastian Baez, un ottavo contro Karen Khachanov (che potrebbe incontrare al terzo turno sulla sua strada Frances Tiafoe), un quarto di finale contro Andrey Rublev.