Australian Open 2025, Sinner: "Molte pressioni contro Zverev ma è solo una partita di tennis"

Mai dar nulla per scontato, una delle sue parole d`ordine. Per questo parla della finale con cura e rispetto: "Sono felice e orgoglioso di avere un`altra occasione per provare a portare a casa un trofeo di tale prestigio. La domenica nei tornei è sempre un giorno speciale e non importa quale sia il livello del torneo, quando arrivi alla domenica finale è sempre una bella sensazione. A inizio torneo non sai mai cosa accadrà, e quando arrivi a giocare l`ultimo giorno è sempre piacevole. Spero di riuscire a giocare il mio miglior tennis e spero di riuscire a godermi il momento. Aver già giocato delle finali Slam aiuta, ma questo vale anche per lui".