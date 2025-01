Sinner, telefonata con Agassi: potrebbe essere lui il dopo-Cahill?

Prima della grande bellezza della semifinale contro Shelton, qualche ora di relax per Jannik Sinner che domani si giocherà finale degli Australian Open 2025 contro Zverev. Proprio in quel lasso di tempo, verso l'ora di pranzo australiana quando in Italia era notte, c'è stata una telefonata con Andre Agassi, a cui ha partecipato anche Darren Cahill. Un contatto telefonico significativo, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Ho parlato con Andre, è un fan di Jannik, lo stima e ama il suo stile di gioco. Mi piace sempre sentire la sua opinione sul modo di giocare di Jannik e su quelli che possono essere i suoi margini di miglioramento".