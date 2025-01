Tennis, Australian Open 2025: Bolelli-Vavassori ko in finale

Da qui, le opportunità per allungare ulteriormente e provare a chiudere i giochi non mancano: nel corso del secondo set c'è solo una palla break, sull'1-0 e in favore di Bolelli-Vavassori, ma Heliovaara-Patten la annullano. Tutto scivola via senza ulteriori colpi di scena fino al secondo tie-break di giornata, che stavolta sorride agli avversari: 7-5 e tutto in parità. Si va allora al terzo ed è qui che gli azzurri crollano: lo scandinavo e il britannico si portano subito sul 3-0. Sul 5-3, al momento di servire per il match, il bolognese e il torinese vanno avanti 40-15 con due palle break per rientrare, ma non riescono a trovare il punto decisivo. Finisce dunque 6(16)-7, 7-6(5), 6-3 per Heliovaara e Patten, con Bolelli e Vavassori beffati proprio sul più bello. Ma il loro percorso, in attesa di Sinner, è l'ennesima prova della competitività del tennis italiano in questo momento storico.