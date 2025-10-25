Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Atp 500 Vienna, Sinner: "Contento per come ho gestito il match. In finale sarà dura"

Il numero due del mondo ha parlato dopo la vittoria in semifinale contro De Minaur: "Lui sa come mettermi in difficoltà"

di Francesco Lommi
25 Ott 2025 - 17:38
1 di 19
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Un match molto più equilibrato di quello che non dica il punteggio. Jannik Sinner ha dovuto faticare per avere la meglio (per la dodicesima volta di fila ) di Alex De Minaur e guadagnarsi la finale all'Atp500 di Vienna: "Ho cercato di servire bene, il primo parziale è stato molto fisico e sono contento di aver vinto in due set", il commento a caldo dell'azzurro dopo la vittoria. Che poi aggiunge: "Mi aspettavo che cambiasse un paio di cose, lui sa che cosa fare e come metterti sotto pressione. Quando non servi molto bene devi giocare ogni palla e punto e può diventare una partita fisica. Ho cercato di aprire il campo con piccoli cambiamenti, sono soddisfatto di come ho gestito il match e contento di essere in finale".

Nell'ultimo atto del torneo Sinner troverà un avversario molto impegnativo, che si tratti di Zverev o di Musetti. Fondamentale dunque il recupero di energie: "Ho speso un po' di energie, anche per le aspettative della gente e che ho anche io nei miei confronti. Cerco di giocare al meglio che posso. Domani sarà una partita difficile, speriamo in una bella finale". Finale che sarà l'ottava di uno straordinario 2025. Un rullino di marcia mantenuto anche nel 2024 che lo fa diventare il primo tennista dopo Djokovic (2015-16) a giocarne almeno otto in due stagioni consecutive.

jannik sinner
atp 500
atp vienna

