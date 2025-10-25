Atp 500 Vienna, Sinner: "Contento per come ho gestito il match. In finale sarà dura"

Un match molto più equilibrato di quello che non dica il punteggio. Jannik Sinner ha dovuto faticare per avere la meglio (per la dodicesima volta di fila ) di Alex De Minaur e guadagnarsi la finale all'Atp500 di Vienna: "Ho cercato di servire bene, il primo parziale è stato molto fisico e sono contento di aver vinto in due set", il commento a caldo dell'azzurro dopo la vittoria. Che poi aggiunge: "Mi aspettavo che cambiasse un paio di cose, lui sa che cosa fare e come metterti sotto pressione. Quando non servi molto bene devi giocare ogni palla e punto e può diventare una partita fisica. Ho cercato di aprire il campo con piccoli cambiamenti, sono soddisfatto di come ho gestito il match e contento di essere in finale".