Atp Rio de Janeiro, Mager vola in finale: affronterà Garin

Impresa di Gianluca Mager, che si qualifica per la sua prima finale ATP nel Rio Open. Dopo l'impresa messa a segno nei quarti ai danni di Dominic Thiem, numero 4 del mondo, il 25enne di Sanremo, numero 128 del ranking mondiale, era tornato in campo nella notte italiana per la semifinale contro l'ungherese Attila Balazs, numero 106 Atp, match poi proseguito nel pomeriggio odierno dopo il rinvio per pioggia. L'azzurro si è alla fine imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (4), 4-6, 7-6 (2). In finale Mager affronterà il cileno Christian Garin, che nell'altra semifinale ha battuto il croato Borna Coric: il match è previsto per le 21.30 ora italiana. Da lunedì sarà poi numero 77 del mondo.