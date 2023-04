Atp Montecarlo: Berrettini supera agevolmente Cressy e vola al secondo turno

atp montecarlo

L'azzurro si riprende, dopo la precoce eliminazione a Miami, e supera in due set lo statunitense col punteggio di 6-4, 6-2. Ora sfiderà Cerundolo

La scoppola di Miami viene dimenticata da Matteo Berrettini che, sotto gli occhi di Melissa Satta (in tribuna), avanza agevolmente nell'Atp di Montecarlo. L'azzurro sconfigge Cressy in due set (6-4, 6-2) dopo 1h26' di gioco, in un match ampiamente basato sul servizio, nel quale sa approfittare degli errori dell'avversario. Il suo primo successo nel Principato vale la qualificazione al secondo turno del torneo, dove sfiderà l'ostico Cerundolo.

La scoppola di Miami, dov'era stato eliminato nel primo turno da McDonald, viene subito dimenticata da Matteo Berrettini, che avanza nell'Atp di Montecarlo ed elimina Cressy in due set col punteggio di 6-4, 6-2. Sotto gli occhi della fidanzata Melissa Satta (in tribuna), l'azzurro risponde colpo su colpo al servizio dello statunitense e spezza l'equilibrio dopo il 2-2. Fanno la differenza anche i continui doppi falli del rivale, che serve col 35% di prime in campo, ma è Berrettini ad alzare il livello del gioco e dominare. Gli ace e il gioco di Matteo valgono il 5-3, ma Cressy salva due set point e accorcia sul 5-4. Il parziale, durato 49', si chiude però subito dopo sul punteggio di 6-4.

La prima vittoria a Montecarlo per il romano sembra in cascina e infatti viene puntualmente blindata nel secondo set. Cressy esce psicologicamente dalla partita e subisce cinque game consecutivi, sbagliando moltissimo in battuta. Berrettini può così dominare e mettere la partita sulle sue corde. La reazione del rivale, che accorcia fino al 5-2, è solo un fuoco di paglia: Berrettini non spreca i due match point e chiude il match dopo 1h26' di gioco col punteggio di 6-4, 6-2. Vedi anche Tennis Berrettini difende la Satta: "Sono felice e conta solo questo. Le critiche non le capisco" Per lui piccoli sprazzi di rinascita, in una partita non bellissima e totalmente puntata sul servizio da entrambi i tennisti, ma ora arriva una dura sfida. La terra rossa di Montecarlo gli metterà infatti di fronte Cerundolo nel secondo turno: l'argentino, ostico su questa superficie, ha eliminato in due set la testa di serie n°11 Norrie (6-3, 6-4). Prima, però, le gare degli altri italiani: domani scenderanno in campo Sonego, Musetti e Nardi. Aspettando Sinner.

BERRETTINI: "SONO CONTENTO, INIZIO D'ANNO DURO"

"Sono il primo a essere contento - ha detto Matteo Berrettini dopo la vittoria al debutto a Monte-Carlo -. L'inizio dell'anno è stato duro per tanti motivi, ma sono qui a fare cio' che amo. Non e' facile affrontare Cressy, gioca a un livello alto, sono contento di come ho giocato. Sono soddisfatto, con il mio team ho fatto un grande lavoro ma ho bisogno di mettere partite e vittorie nelle gambe. Adoro giocare qui. Guardando i risultati non posso lamentarmi, ho avuto un'operazione alla mano destra e non è stato facile recuperare dopo tanti infortuni. Spero di fare una bella stagione sulla terra: voglia e fisico ci sono, ora devo solo lavorare, i risultati arriveranno".