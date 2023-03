Atp Miami, Berrettini e Musetti subito fuori all'esordio. Sonego al terzo turno

TENNIS

Il romano eliminato dall'americano McDonald, il carrarese si arrende invece al ceco Jiri Lehecka, Sonny sfiderà uno tra Tiafoe e Watanuki

© Getty Images Doppia delusione azzurra all'Atp di Miami. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono infatti usciti all'esordio del Masters 1000 confermando il momento complicato per entrambi. Vittoria invece per Lorenzo Sonego, che ha battuto in rimonta Daniel Evans e vola al terzo turno. Il tennista romano è uscito di scena contro l'americano Mackenzie McDonald, numero 55 al mondo, col punteggio di 7-6 (8), 7-6 (5) dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Da segnalare che Berrettini ha fallito un set point nel tiebreak del primo set e altri due nel secondo parziale sul punteggio di 6-5 in suo favore e servizio McDonald.

Il 26enne romano, che aveva vinto entrambe le sfide precedenti contro McDonald, ha mostrato per lunghi tratti un tennis all'altezza delle sue ambizioni e in evidente progresso rispetto alle ultime prestazioni, ma non è riuscito a fare la differenza col servizio e la potenza del suo dritto mostrando di non essere ancora al top della condizione fisica e mentale. Tema tattico che alla resa dei conti ha costretto l'azzurro a cedere il passo al termine di due set molto tirati.

Poche ore prima stessa sorte anche per Lorenzo Musetti, che invece è stato eliminato dal torneo da Jiri Lehecka, numero 44 Atp. Il carrarese, numero 21 del mondo e 18 del tabellone, è stato battuto in due set dal ceco in due set col il punteggio di 6-4, 6-4.

A rialzare il tricolore italiano in serata Lorenzo Sonego, che ha battuto in rimonta Daniel Evans e raggiunge Sinner al terzo turno. 4-6 6-3 6-2 il punteggio con cui ha avuto la meglio il torinese, che ha annullato 12 palle break su 13 (le ultime 12), e ha vinto tutti e 9 i game che si sono conclusi ai vantaggi. Adesso per Sonny uno tra Tiafoe e Watanuki.