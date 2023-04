Berrettini difende la Satta: "Sono felice e conta solo questo. Le critiche non le capisco"

LA DIFESA

Il tennista romano è tornato a commentare le critiche sul suo rapporto d'amore: "Ormai sui social parlano tutti..."

Melissa Satta, prima foto pubblica con Matteo Berrettini











































1 di 23 © instagram SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Matteo Berrettini sul campo non sta vivendo il proprio periodo migliore, ma posata la racchetta da tennis il tennista romano è tornato a difendere il proprio amore con Melissa Satta, difendendo la compagna da critiche e cattiverie social. "Mi fanno sorridere, ma fatico a rispondere alle critiche sul mio rendimento che sarebbe dovuto alla relazione con Melissa - ha commentato Berrettini -. Ormai però parlano tutti sui social e da una parte è positivo perché significa che il tennis in realtà è molto seguito".

I risultati complicati nei primi tornei disputati hanno aperto le bocche di fuoco sui social e qualcuno ha associato il rendimento sotto la media alle distrazioni dovute al nuovo fidanzamento: "Non capisco come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro, ma in questa era tutti possono dire tutto e ormai si è persa l'educazione in generale. Io però sono felice - ha concluso Berrettini -, che è poi l'unica cosa che conta".