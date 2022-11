Atp Finals: va a Djokovic la maratona con Medvedev

TENNIS

Il serbo, già sicuro del primo posto, si impone 6-3, 6(5)-7, 7-6(2) sul russo, ormai eliminato. In serata Tsitsipas-Rublev vale la semifinale

© Getty Images Novak Djokovic fa tre su tre e vince anche l'ultimo match della fase a gironi delle Nitto Atp Finals 2022. Il serbo, già sicuro del primo posto, piega 6-3, 6(5)-7, 7-6(2) il russo Daniil Medvedev, ormai certo dell'eliminazione, dopo una maratona di 3 ore e 11 minuti di gioco: ora sfiderà l'americano Taylor Fritz. Il secondo semifinalista del Gruppo Rosso uscirà dallo spareggio che si disputerà in serata tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev.

Il match dalla relativa importanza, almeno dal punto di vista della classifica del Gruppo Rosso, tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev si rivela uno dei più intensi ed emozionanti di queste Nitto Atp Finals 2022. Alla fine, a Torino la spunta il serbo, che pur essendo sicuro del primo posto si impone 6-4, 6(5)-7, 7-6(2), centrando la terza vittoria in altrettante partite, mentre il russo, eliminato già prima di scendere in campo, saluta senza successi. Nel primo set, a fare la differenza è il break nel settimo game in favore di Nole. In avvio di secondo parziale, ancora il cinque volte vincitore alle Finals ha una palla break per ammazzare il match, ma non la sfrutta e anzi deve successivamente annullare tre set point prima di raggiungere il 5-5, uno di questi con un dritto stretto dopo un lunghissimo scambio di 32 colpi.

Si va al tie-break, Medvedev lotta per l'onore mentre Nole (costretto a cambiare le lenti a contatto per un problema all'occhio) si scioglie con un doppio fallo: il parziale va al russo e la sfida prosegue al terzo set. Nel parziale decisivo, la partita scivola via senza break fino all'ottavo game, quando Medvedev evita il possibile 3-5 in favore di Nole. Il successivo è il gioco più lungo del match: dopo quindici minuti e due palle break annullate, Medvedev si porta sul 5-4, ma al momento di servire per il match perde il servizio. Inevitabile il tie-break, che sorride al serbo (7-2). Adesso, sarà semifinale contro Taylor Fritz, ma l'americano "rischia" di ritrovarsi come avversario un Djokovic provato da un match lungo 3 ore e 11 minuti di gioco.