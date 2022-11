Tennis, Atp Finals: Nadal supera Ruud e chiude con una vittoria

TENNIS

Il maiorchino, già eliminato, batte con un doppio 7-5 il norvegese

© afp Si chiude con una vittoria l'edizione 2022 delle Atp Finals per Rafael Nadal. Lo spagnolo, già eliminato, batte in due set Casper Ruud, sicuro invece della qualificazione alle semifinali e del primo posto, con un doppio 7-5 al termine di un match perfetto al servizio: sono 16 gli ace messi a segno dal maiorchino. Il secondo semifinalista del Gruppo Rosso uscirà invece dalla sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l'americano Taylor Fritz.

Rafael Nadal evita di chiudere il girone delle Nitto Atp Finals senza vittorie, come capitato in carriera solo nel 2009, e si impone nel suo ultimo match della competizione di Torino. Al Pala Alpitour, il maiorchino si impone con un doppio 7-5 su Casper Ruud in una sfida in cui, a fare la differenza, è il servizio.

In una partita con pochissime palle break (solo 5), risultano decisive infatti le due conquistate dallo spagnolo (su tre concesse da Ruud) e le due non sfruttate dal norvegese sul 4-4. Nadal salva il turno in battuta, poi lascia a 0 l'avversario e chiude sul 7-5. Lo stesso risultato matura nel secondo parziale, solo che stavolta Rafa non concede nulla, anzi: mette a segno un game perfetto fatto di soli ace, che in totale nel match saranno 16.

Nel dodicesimo game, quello decisivo, il maiorchino si porta sul 15-40: Ruud annulla il primo match point, ma cede al secondo. Con questo doppio 7-5, Nadal chiude le sue Atp Finals 2022. Sconfitta ininfluente, invece, per il norvegese, già sicuro della qualificazione e del primo posto: attenderà la sfida tra Tsitsipas e Rublev per scoprire il suo avversario in semifinale.