ATP Finals, Sinner vuole il primo trionfo casalingo contro Fritz

Inoltre è difficile paragonare Fritz a Djokovic sia per la modalità di gioco che per la classe dell'atleta, con il 37enne di Belgrado che ha fatto la storia di questo sport a differenza dello statunitense, giunto alla prima finale Slam proprio in occasione degli US Open vinti da Sinner. Quindi per superare l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, Fritz non dovrà semplicemente sfoderare una prestazione superlativa, dovrà sperare che l'azzurro sia in "giornata no" e che quel servizio che lo ha fatto ammattire durante la prima sfida andata in scena a Torino divenga una vera e propria "piaga".