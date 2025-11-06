ATP Finals: Sinner si prepara all'esordio contro De Minaur, venerdì allenamento con Alcaraz

Anche lo spagnolo è arrivato nel capoluogo piemontese e, nonostante l'insofferenza per i campi al coperto, ha scelto come "sparring-partner" il numero 3 al mondo Alexander Zverev, in grado di raggiungere nelle ultime settimane sia la finale all'ATP 500 di Vienna che la semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, entrambe perse contro Sinner. Venerdì è previsto un allenamento 'speciale' con protagonisti proprio le star più attese: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz infatti sono attesi alle 11 al Sebastopoli Court per un'ora di allenamento insieme per poi spostarsi sul campo centrale (Centre Court) per altri 60' di scambi.