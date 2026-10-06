Sinner assente e Djokovic accelera: come cambia la race per le Atp Finals dopo Pechino

"Al momento non ho ancora le idee molto chiare. In questo momento, tra l’altro, non sono ancora realmente qualificato per le Finals di Torino – ha detto Nole qualche giorno fa a Pechino in conferenza stampa - Quest’anno mi piacerebbe giocarle, se riuscirò a qualificarmi. Ho intenzione di giocare anche a Parigi-Bercy (in realtà all'arena La Defense, un lapsus di Djokovic, ndr). Per quanto riguarda Shanghai, ancora non lo so. Devo vedere come mi sentirò qui e poi prenderò una decisione".