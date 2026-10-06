Sinner e Gallinari, dalla rissa sfiorata in auto a una grande amicizia: il racconto dell'ex stella Nba

Tutto è accaduto nel parcheggio di un centro sportivo. Gallinari ha ricordato così i concitati momenti vissuti all'interno della propria vettura: "Arrivo con la macchina e prima di parcheggiare bisognava passare tre livelli di sicurezza. Non sapevo bene dove andare, così mi fermo dal primo addetto, poi dal secondo... In tutto questo c'era un'auto dietro di me che mi metteva una pressione pazzesca: voleva superarmi a tutti i costi, ma non c'era spazio". La situazione si è scaldata ulteriormente al varco successivo: "Al terzo checkpoint ripartiamo e quest'auto ci supera a destra, si piazza di traverso e inchioda. Per poco non ci scontriamo!".