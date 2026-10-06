Sinner e Gallinari, dalla rissa sfiorata in auto a una grande amicizia: il racconto dell'ex stella Nba

Un incontro ai limiti dell'improbabile, nato da un momento di fortissima tensione al volante e trasformatosi poi in una grande amicizia, unita anche dalla comune fede calcistica per il Milan. Protagonisti della vicenda due icone dello sport italiano conosciutissime anche all'estero: Jannik Sinner, noto ovunque per la sua solita compostezza ed educazione dentro e fuori dal campo, e Danilo Gallinari, ex stella della Nazionale e del basket Nba. A svelare il curioso retroscena è stato lo stesso 'Gallo', nel corso del suo intervento come ospite sul palco del Festival dello Sport, tenutosi a Trento dal primo al 4 ottobre.
La manovra azzardata e il rischio scontro
Tutto è accaduto nel parcheggio di un centro sportivo. Gallinari ha ricordato così i concitati momenti vissuti all'interno della propria vettura: "Arrivo con la macchina e prima di parcheggiare bisognava passare tre livelli di sicurezza. Non sapevo bene dove andare, così mi fermo dal primo addetto, poi dal secondo... In tutto questo c'era un'auto dietro di me che mi metteva una pressione pazzesca: voleva superarmi a tutti i costi, ma non c'era spazio". La situazione si è scaldata ulteriormente al varco successivo: "Al terzo checkpoint ripartiamo e quest'auto ci supera a destra, si piazza di traverso e inchioda. Per poco non ci scontriamo!".
"Pronto a scendere per chiarire"
A quel punto la pazienza dell'ex cestista era arrivata al limite. Convinto di trovarsi di fronte a un automobilista spericolato, Gallinari si è rivolto all'amico che si trovava al suo fianco nell'abitacolo, manifestando l'intenzione di scendere per affrontare a muso duro il guidatore e chiarire la questione. Prima di scendere però i due veicoli si sono affiancati: "Abbassiamo il finestrino e... dall'altra macchina lo abbassa Jannik Sinner!".
La rabbia si è trasformata all'istante in una risata generale. Risolto l'equivoco, Gallinari ha lasciato subito strada al numero uno del tennis mondiale, che andava di fretta ed era di corsa per raggiungere il campo di allenamento. I due si sono poi rincontrati con calma all'interno del palazzetto, dando inizio a un legame d'amicizia sincero e duraturo.