dal festival di trento

Sinner e Gallinari, dalla rissa sfiorata in auto a una grande amicizia: il racconto dell'ex stella Nba

Il cestista azzurro ha raccontato un aneddoto sul primo incontro con il numero uno del tennis, oggi suo buon amico

06 Ott 2026 - 11:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un incontro ai limiti dell'improbabile, nato da un momento di fortissima tensione al volante e trasformatosi poi in una grande amicizia, unita anche dalla comune fede calcistica per il Milan. Protagonisti della vicenda due icone dello sport italiano conosciutissime anche all'estero: Jannik Sinner, noto ovunque per la sua solita compostezza ed educazione dentro e fuori dal campo, e Danilo Gallinari, ex stella della Nazionale e del basket Nba. A svelare il curioso retroscena è stato lo stesso 'Gallo', nel corso del suo intervento come ospite sul palco del Festival dello Sport, tenutosi a Trento dal primo al 4 ottobre.

La manovra azzardata e il rischio scontro

 Tutto è accaduto nel parcheggio di un centro sportivo. Gallinari ha ricordato così i concitati momenti vissuti all'interno della propria vettura: "Arrivo con la macchina e prima di parcheggiare bisognava passare tre livelli di sicurezza. Non sapevo bene dove andare, così mi fermo dal primo addetto, poi dal secondo... In tutto questo c'era un'auto dietro di me che mi metteva una pressione pazzesca: voleva superarmi a tutti i costi, ma non c'era spazio". La situazione si è scaldata ulteriormente al varco successivo: "Al terzo checkpoint ripartiamo e quest'auto ci supera a destra, si piazza di traverso e inchioda. Per poco non ci scontriamo!". 

"Pronto a scendere per chiarire"

 A quel punto la pazienza dell'ex cestista era arrivata al limite. Convinto di trovarsi di fronte a un automobilista spericolato, Gallinari si è rivolto all'amico che si trovava al suo fianco nell'abitacolo, manifestando l'intenzione di scendere per affrontare a muso duro il guidatore e chiarire la questione. Prima di scendere però i due veicoli si sono affiancati: "Abbassiamo il finestrino e... dall'altra macchina lo abbassa Jannik Sinner!".

La rabbia si è trasformata all'istante in una risata generale. Risolto l'equivoco, Gallinari ha lasciato subito strada al numero uno del tennis mondiale, che andava di fretta ed era di corsa per raggiungere il campo di allenamento. I due si sono poi rincontrati con calma all'interno del palazzetto, dando inizio a un legame d'amicizia sincero e duraturo.

Leggi anche
 Sinner

Dal trionfo a Wimbledon a "il mio 2026 è finito": tutte le tappe del calvario di Sinner

sinner
gallinari

Tennis

01:20
Sinner torna in campo

Sinner torna in campo

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:08
Djokovic batte Zverev

Djokovic batte Zverev

01:27
Djokovic fatica a Pechino

Djokovic fatica a Pechino

00:56
Nuovo stop per Musetti

Nuovo stop per Musetti

01:19
La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

01:20
Sinner non va in Cina

Sinner non va in Cina

00:17
MCH SINNER ALLA SFILATA DI GUCCI 25/9 MCH

Niente Pechino per Sinner, che si consola assistendo alla sfilata di Gucci

01:36
Sinner, niente ritorno

Sinner, niente ritorno: "Non mi sento al top"

00:43
L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

01:33
Sinner e Musetti show

Sinner e Musetti show, per ora fuori dal campo

01:39
Musetti non si arrende

Musetti non si arrende

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

01:34
Zverev, sogno da...re

Zverev, sogno da...re

01:20
Sinner torna in campo

Sinner torna in campo

I più visti di Tennis

 Djokovic in finale a Pechino

Atp Pechino, Medvedev colpisce uno spettatore sugli spalti e viene squalificato: Djokovic va in finale

Medvedev e la pallina contro il tifoso: il russo chiede subito scusa FOTO

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

Eterno Djokovic, a Pechino è imbattibile! Zverev si arrende e il numero 1 di Sinner si allontana

Jannik Sinner

Sinner, arrivederci al 2027. Continuerà la terapia al ginocchio: "Devo pensare alla mia carriera"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:39
Singapore: Antonelli punta alla prima vittoria, Hamilton mette nel mirino la quinta
12:34
Russell subisce ancora: penalità power unit, al via dal fondo a Singapore
Giovanni Malagò
12:32
Caso Figc, oggi la Giunta Coni: sarà Malagò a sostituire... Malagò | LIVE
Cristiano Ronaldo 
12:32
Caso CR7, Il retroscena di Piers Morgan: "Ronaldo si è sentito tradito, ha detto 'vaff...' e se n'è andato"
Zverev
12:11
Sinner alza bandiera bianca e Zverev prepara il sorpasso: quando può diventare n.1