Atp Finals, Federer batte Anderson e si qualifica come primo

15/11/2018

Roger Federer batte con un secco 2-0 Kevin Anderson concludendo in bellezza il gruppo “Lleyton Hewitt” dell' Atp Finals di Londra e prendendosi la rivincita dopo la sconfitta nei quarti di finale a Wimbledon. Lo svizzero con un 6-4 6-3 in un'ora e 17 minuti di partita si qualifica per le semifinali di sabato come primo del suo girone. Il sudafricano, che era già qualificato, termina secondo. Nell'altra sfida del pomeriggio vittoria per Thiem che ha superato 2-0 (6-1, 6-4) il giapponese Nishikori .

FEDERER-ANDERSON 2-0

Federer inizia subito con il piede giusto, Anderson risponde colpo su colpo ma nel settimo game del primo set arriva il break che lo porta sul 4-3 dopo otto punti consecutivi. Controbreak immediato e si torna in parità sul 4-4. Il servizio non è più una prerogativa vincente, tant'è che Anderson lo perde di nuovo e Federer va sul 5-4 ad un game dalla qualificazione (gliene servono sei per passare almeno come secondo). Incredibilmente si va sullo 0-40 per Anderson, ma lo svizzero annulla tre break point, piazza un diritto vincente e c'è il set point subito concretizzato. Federer con questo set si qualifica aritmeticamente alle semifinali (anche grazie alla vittoria di Thiem nella sfida pomeridiana contro Nishikori). Chi vincerà questa sfida, dunque, si aggiudicherà anche il primo posto girone. Secondo set che inizia all'insegna dell'equilibrio, ma nel settimo game arriva il break a favore di Federer che lo porta a servire sul 4-3. Servizio tenuto a zero ed è 5-3. Nel game successivo due match point per lo svizzero ma il sudafricano il salva entrambi. Il terzo è decisivo per il 6-3 finale che qualifica Federer come primo del girone. Anderson avanza come secondo.



THIEM-NISHIKORI 2-0

Nel primo match dell'ultima giornata del round robin delle Atp Finals di Londra l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 delle classifiche Atp, batte con un secco 6-1 6-4 il giapponese Kei Nishikori, eliminandolo così dalla corsa alla qualificazione alle semifinali. Nel primo set c'è subito un break e si va sul 3-0 per l'austriaco, poi un secondo break e il primo set scivola via facilmente. Leggermente più complicato il secondo, fatto di maggiore equilibrio, ma i problemi al servizio del giapponese hanno favorito il break nel settimo game. Decisivo per poi condurre Thiem al 6-4 con il quale si è concluso il match. Nonostante la vittoria Thiem viene eliminato (per passare serviva una vittoria di Anderson con largo margine nella sfida contro Federer giocata poi in serata).