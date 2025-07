Atletica, Tamberi punta il Mondiale...forse: la moglie partorisce nei giorni delle gare

Prima, però, i Mondiali a Tokyo dal 13 al 21 settembre 2025. Proprio lì, in Giappone, dove Gimbo ha vinto l'oro nel salto in alto ai Giochi del 2021: "Mi sto mettendo sotto, le risposte sono positive". In quei giorni, però, è anche in programma la nascita della figlia che aspetta dalla moglie. Una coincidenza che potrebbe scombinare i piani: "Stiamo cercando di capire con Chiara, con la ginecologa, con tutte le persone che ci seguono se riusciamo in qualche modo a capire la finestra in cui potrebbe succedere, per decidere quale gara poter fare e quale no. Non vorrei mai mancare quel giorno".