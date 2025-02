Atp 500 Rotterdam, trionfo in doppio per Bolelli-Vavassori

Al terzo torneo del 2025, Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in doppio l'Atp 500 di Rotterdam. Si tratta del quinto titolo per la coppia azzurra che in finale ha superato il duo formato dal belga Sander Gille e dal polacco Jan Zielinski per 2-1 con il punteggio di 6-2 4-6 10-6. Dopo il titolo ad Adelaide e la finale agli Australian Open, gli azzurri hanno conquistato anche l'Atp 500 di Rotterdam: per loro si tratta della tredicesima vittoria su 14 partite disputate da inizio stagione.