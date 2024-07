ATP 250 di Kitzbühel, Matteo Berrettini sconfigge Alejandro Tabilo e vola ai quarti

TENNIS

Il 28enne romano ha sconfitto per 7-6 7-6 il cileno, numero 2 del seeding, guadagnandosi l'accesso alla sfida contro l'americano Nicolas Moreno de Alboran

© Getty Images Matteo Berrettini fatica, ma alla fine prosegue il proprio momento positivo conquistando i quarti di finale dell'ATP 250 di Kitzbühel. Sulla terra rossa austriaca il 28enne romano ha avuto la meglio per 7-6 7-6 del cileno Alejandro Tabilo, numero 2 del seeding. Il giocatore capitolino ha dovuto superarsi contro il giocatore sudamericano mostrandosi particolarmente preparato sulla prima di servizio con l'81% dentro il campo e il 79% di punti.

Inizio particolarmente equilibrato per Berrettini che si dimostra particolarmente efficace al servizio dovendo però far i conti con una serie di ace messi a segno dal cileno che lo tengono a galla e portano la sfida al tie-break dove l'azzurro conquista il primo set point, prontamente trasformato dal romano. Secondo set che si apre a favore dell'italiano che già al secondo game ha a disposizione quattro palle break rimontate dal numero 21 della classifica ATP che riesce a evitare di un soffio il sorpasso.

La svolta arriva però al sesto game dove Berrettini trova il break grazie alla risposta a incrociare e presentandosi sul 5-2 con la possibilità di chiudere la sfida. Tabilo non ci sta e, sfruttando il proprio rovescio, riesce a ribaltare la situazione al nono game allungando nuovamente l'incontro al tie-break. In questo caso l'azzurro non lascia spazio e si porta a casa il passaggio del turno dove incontrerà l'americano Nicolas Moreno de Alboran, giunto al torneo grazie a una wild card.

"Ancora due tie break vinti, vuol dire che sono concentrato. È un bel momento - ha spiegato nel dopo-gara -. Mi piace giocare a Kitzbuhel, ci sono tanti tifosi, mi sembra di essere in Italia. Avere la chance di giocare, stare bene e non avere problemi fisici e' il massimo e me la sta godendo".