Atkinsons Monza Open, tutto pronto per il gran finale: la Villa Reale si illumina con i campioni del tennis

La gamma completa è anche disponibile sull’e-commerce ufficiale, includendo fragranze di alta gamma e una selezione raffinata di prodotti per la casa, come diffusori e candele. Ogni flacone, realizzato con maestria in Italia, esprime l’impegno di Atkinsons verso la perfezione in ogni dettaglio. Per l'occasione Atkinsons ha deciso di presentare Born for Eternity, la fragranza scelta per accompagnare l’evento, che riflette l’eterna ambizione di sfidare il tempo e raggiungere l’immortalità.