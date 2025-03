All'asta le introvabili scarpe dei record di Djokovic

Un pezzo speciale della storia del tennis sarà disponibile per un’asta esclusiva su Catawiki fino all’11 marzo 2025. Il marketplace leader per gli oggetti speciali ha infatti messo all’asta un paio di scarpe da tennis ASICS Court FF Novak, firmate e in edizione limitata per celebrare il record di Novak Djokovic per il maggior numero di settimane in cima al ranking ATP. Questa edizione speciale è stata ideata appositamente nel 2021 per onorare uno dei più grandi record nella storia del tennis dopo che il tennista serbo ha raggiunto le 311 settimane in vetta al ranking, superando il precedente primato di 310 settimane detenuto da Roger Federer. Di questa edizione limitata esistono solo tre paia al mondo: due sono state messe in palio da ASICS nel 2021 - e uno dei vincitori ha ora deciso di mettere all’asta il proprio paio, mai indossato, su Catawiki – mentre il terzo paio appartiene allo stesso Djokovic. Il design blu con distintivi inserti rossi con il numero 311 sul tallone è stato realizzato esclusivamente per celebrare questo record e la scarpa non ha una taglia definita ma è stata prodotta esattamente nella misura del piede di Djokovic.