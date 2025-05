Tennis, Lorenzo Musetti nella top 10 da lunedì 5 maggio

Esultare dopo una sconfitta sarebbe troppo ma, almeno per questa volta, il ko sarà più dolce di altre volte. Lorenzo Musetti ieri ha perso contro Draper mancando l'accesso alla finale di Madrid ma può consolarsi guardando la classifica ATP: da lunedì entrerà per la prima volta in carriera nella top 10, anche se non potrà conoscere l'esatta posizione prima di domenica. Sarà infatti Casper Ruud l'ago della bilancia: se vincerà il torneo spagnolo, spingerà Musetti al nono posto; se invece a trionfare sarà proprio il giustiziere dell'italiano, Musetti salirà ottavo.