Chi è Tyra Grant, la "nuova" italiana del tennis: dall'accademia di Sinner al tifo per la Juve

Agli Internazionali di Roma, dove si rivedrà anche Jannik Sinner, il tennis italiano avrà una giovanissima stella azzurra in più per la quale fare il tifo: il suo nome è Tyra Caterina Grant, baby prodigio classe 2008 figlia del giocatore di basket statunitense Tyrone Grant, ex ala giramondo on un passato tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ed esperienze in Europa (in Grecia e Spagna), ma anche in Libano e in Argentina.