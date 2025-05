Ciclismo storico, a Siena la Pedalata per la Legalità

Si arricchisce il programma della quinta edizione di "Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli". La gara è in programma sabato 17 maggio e porterà i corridori da Siena a Montalcino lungo un percorso difficile e impegnativo di 107 chilometri tra asfalto e strade bianche. Eroica Juniores sarà anticipata, infatti dalla "Pedalata per la Legalità", organizzata a Siena da Eroica Italia asd in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati. Si tratta di due giorni intensi: venerdì 16 maggio, alle ore 18.00, è in programma un convegno dal tema: "I valori dello Sport e Legalità" a cui seguirà la presentazione del libro "Il ciclismo eroico della Mens Sana (1871 - 1921)" di Robertino Chiarelli. Sabato 17 maggio alle ore 9.00 prenderanno il via una ciclo-pedalata di circa 10 chilometri e una Ciclo-escursione di 30 chilometri con partenza dai "Giardini La Lizza". E' prevista una quota di iscrizione di 20 euro (gratuito per i minori di 12 anni), che comprende: l'assicurazione, il pacco gara, la busta tecnica, il ristoro e la merenda all'arrivo. Il ricavato sarò devoluto al "Reparto Pediatria dell'ospedale di Siena". La pedalata è aperta a tutti: "Siamo molto felici di questa importante collaborazione - dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd - sport e legalità pedalano insieme e noi di Eroica siamo da sempre molto sensibili alle regole. Iniziative come la "Pedalata per la Legalità" si inseriscano perfettamente nel contesto di promozione di valori condivisi attraverso il ciclismo". Conclusa la pedalata, alle ore 13.30, via agli juniores che da Siena pedaleranno per l'arrivo a Montalcino con cinque Traguardi Volanti: La Piana (km 32), Chiusure km 45), Montalcino primo passaggio (km 72), Ciacci Piccolomini d'Aragona (km 84), Argiano (km 96). Sono iscritte 31 squadre tra cui alcune formazioni straniere in arrivo da: Slovenia, Francia, Repubblica Ceca, San Marino, Gran Bretagna, Germania, Romania.