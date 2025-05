Atp Master1000 Madrid, Draper batte Musetti e vola in finale

Partenza difficile per l’italiano, che al suo primo turno di battuta subisce subito il break che vale il 2-0 per l’avversario. Lorenzo reagisce con un contro-break immediato, ma l’inglese continua a premere e strappa nuovamente il servizio al suo sfidante per scappare via sul 4-1. Musetti deve anche annullare un set point sul possibile terzo break del britannico, che però chiude agilmente il primo parziale con il 6-3 che significa 1-0. L’equilibrio invece regna sovrano nel secondo set, in cui i due riescono a tenere tutti i turni di battuta, annullandosi rispettivamente una palla break a testa. Draper sembra essere in difficoltà verso la fine del parziale, ma riesce comunque a portare la sfida al tie-break. Nel mini-set decisivo Musetti apre troppo un dritto in un suo turno al servizio, con l’inglese che scappa via sul 5-2. Lorenzo accorcia sul 5-4, ma gli ultimi due servizi di Draper sono perfetti per chiudere il tie-break con il 7-4 che vale il 7-6 del 2-0 definitivo.