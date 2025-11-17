Alcaraz-Sinner, lotta per il numero uno: Jannik punta al sorpasso tra febbraio e aprile

Nel dettaglio da febbraio ad aprile ci saranno 4 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid) e all'Atp 500 di Rotterdam, torneo che Sinner ha giocato negli ultimi anni. E proprio in questo periodo l'azzurro potrebbe tentare il sorpasso in vetta ad Alcaraz. Discorso simile tra maggio e giugno, quando Jannik dovrà difendere meno punti di Carlos e potrebbe tentare un allungo. Ma vediamo nel dettaglio i punti che Alcaraz e Sinner dovranno "scartare" mese dopo mese nel 2026.