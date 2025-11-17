Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TRONO ATP

Alcaraz-Sinner, lotta per il numero uno: Jannik punta al sorpasso tra febbraio e aprile

A causa della squalifica di tre mesi nel 2025, l'azzurro non avrà punti da "scartare" in quel periodo nel 2026 e potrà solo guadagnare nei confronti dello spagnolo

di Stefano Ronchi
17 Nov 2025 - 19:01

La stagione 2025 si è appena conclusa col bis di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino, ma in classifica il campione azzurro ha terminato l'anno alle spalle del numero uno del ranking Carlos Alcaraz. Numeri alla mano, a gennaio si ripartirà da 550 punti di distacco tra lo spagnolo e l'altoatesino e da una rivalità che promette ancora grandi battaglie su ogni superficie di gioco non solo per la vittoria di ogni torneo, ma anche per il dominio del ranking.

Nel 2026 la rincorsa al trono Atp di Jannik ripartirà a gennaio dagli Australian Open, unica grande "cambiale" con cui l'azzurro dovrà fare i conti nel primo quadrimestre. Poi, complice l'assenza di risultati tra febbraio e aprile a causa della squalifica per il caso Clostebol, il numero uno italiano non avrà infatti punti da "scartare" per tre mesi e potrà solo guadagnare terreno in classifica su Carlos.

Leggi anche

Sinner, nel 2025 statisiche da Federer e guadagni milionari | TUTTI I NUMERI

Nel dettaglio da febbraio ad aprile ci saranno 4 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid) e all'Atp 500 di Rotterdam, torneo che Sinner ha giocato negli ultimi anni. E proprio in questo periodo l'azzurro potrebbe tentare il sorpasso in vetta ad Alcaraz. Discorso simile tra maggio e giugno, quando Jannik dovrà difendere meno punti di Carlos e potrebbe tentare un allungo. Ma vediamo nel dettaglio i punti che Alcaraz e Sinner dovranno "scartare" mese dopo mese nel 2026. 

GENNAIO
Sinner: 2.000 pt
Alcaraz: 400 pt
FEBBRAIO
Alcaraz. 600 pt
Sinner: 0 pt
MARZO
Alcaraz: 410 pt
Sinner: 0 pt
APRILE
Alcaraz: 1.330 pt
Sinner: 0 pt
MAGGIO
Alcaraz: 1.000 pt
Sinner: 650 pt
GIUGNO
Alcaraz: 2.500 pt
Sinner: 1.350 pt
LUGLIO
Sinner: 2.000 pt
Alcaraz: 1.300 pt
AGOSTO
Alcaraz: 1.000 pt
Sinner: 650 pt
SETTEMBRE
Alcaraz: 2.500 pt
Sinner. 1.800 pt
OTTOBRE
Sinner: 550 pt
Alcaraz: 0 pt
NOVEMBRE
Sinner: 2.500 pt
Alcaraz: 1.010 pt

Snoopy: il cane di Laila Hasanovic ruba la scena alle Atp Finals con Sinner

1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

COME FUNZIONA IL RANKING ATP
Il ranking ATP si basa sui risultati ottenuti dai tennisti nelle ultime 52 settimane. Per ogni giocatore vengono conteggiati:
- 4 tornei dello Slam
- 8 Masters 1000 "mandatory" (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma (Internazionali BNL d'Italia), Canada (Montreal/Toronto), Cincinnati, Shanghai e Parigi)
- I migliori 7 risultati tra: Monte-Carlo, ATP 500, United Cup, ATP 250, Challenger e ITF
- ATP Finals (che si aggiungono come 20º evento per chi si qualifica)
In totale, quindi, il ranking considera fino a 19 tornei più le Finals.

Ogni torneo assegna un certo numero di punti in base al risultato. Questi punti rimangono in classifica fino all'edizione successiva dello stesso torneo, poi vengono cancellati ("scartati") nel momento in cui inizia l'evento e sostituiti da quelli ottenuti dal giocatore nell'edizione appena conclusa. 

Perché si parla di "difendere i punti"
Se un giocatore, ad esempio, un anno prima era arrivato in semifinale, per non perdere posizioni in classifica deve ottenere un risultato simile o migliore nella nuova edizione. In caso contrario, al momento dello “scarto”, il suo totale complessivo diminuisce.

sinner
alcaraz
numero uno
ranking

Ultimi video

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:38
MCH ALCARAZ E I TIFOSI A TORINO 17/11 MCH

Alcaraz, bagno di folla il giorno dopo la sconfitta contro Sinner

00:39
DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

I più visti di Tennis

Sinner, dopo la vittoria esplode la festa con Laila e il suo team tra risate e champagne FOTO

Dall'imbattibilità al montepremi da urlo: tutti i record di Sinner alle Atp Finals

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

Sinner, nel 2025 statisiche da Federer e guadagni milionari | TUTTI I NUMERI

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:17
Manchester United, tre obiettivi per il centrocampo
19:01
Alcaraz-Sinner, lotta per il numero uno: tra febbraio-aprile Jannik punta al sorpasso "grazie" alla squalifica
Srv rullo Napoli Conte
18:58
Conte torna a Napoli: la cronaca del primo allenamento dopo il caos
Dusan Vlahovic (Juve-Serbia): sovraccarico all'adduttore
18:51
Juve, escluse lesioni per Vlahovic: ma resta in dubbio per Firenze
18:37
Psg e Mbappé alla resa dei conti: prima udienza in tribunale, l'attaccante chiede 240 milioni di danni