Como, ufficiale Milla: il comunicato

Como 1907 è lieto di annunciare la firma del centrocampista spagnolo Luis Milla dal Getafe CF. Il trentunenne si unisce al club a titolo definitivo fino a giugno 2029, portando esperienza, creatività e qualità tecnica nel centrocampo di Cesc Fàbregas. Milla era arrivato al Getafe nel 2022 e rapidamente era diventato uno dei giocatori più influenti del club. Conosciuto per possesso palla, visione di gioco e capacità di controllare il ritmo di una partita, ha vissuto una straordinaria stagione 2025/26, registrando dieci assist in 37 presenze in campionato e chiudendo come secondo miglior assistman della La Liga. Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato: "Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco. Ci dà controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto ha la personalità e l'ambizione che cerchiamo. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con che senza palla, e siamo lieti di dargli il benvenuto al Como.