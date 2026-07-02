Cavani saluta il Boca Juniors: "Il percorso è la ricompensa ed è stato bellissimo"

Poi conclude: "Perché, come mi ha insegnato un allenatore che ho avuto, il percorso è la ricompensa e il percorso è stato bellissimo. Oggi quel famoso mondo Boca ha sei tifosi in più che augureranno sempre il meglio al Boca e, non posso fare a meno di ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di realizzare il desiderio che avevo di giocare qui. A tutta la Curva 12 e alle persone che ci spingono a dare sempre di più e a provare ciò che si prova all'interno di questo campo. E a tutti coloro che facevano parte della quotidianità all'interno della struttura. Le persone della lavanderia, tutte le persone della cucina e tutti coloro che hanno fatto la loro parte, affinché potessimo vivere e stare bene ogni giorno per poter dare il massimo. Quindi ringrazio tutti, tutti, tutti i tifosi del Boca e vi mando un abbraccio fortissimo. Non smetterò mai di augurarvi il meglio e di seguirvi ovunque io sia. Un bacio grandissimo".