Chi sono i calciatori più belli dei Mondiali 2026? I 15 sex symbol scelti negli Usa

© italyphotopress | Jude Bellingham - Inghilterra
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La celebre rivista statunitense Vogue ha selezionato i 15 calciatori under 30 più belli impegnati nei Mondiali 2026. L'elenco, non una vera e propria classifica, parte dall'inglese Jude Bellingham del Real Madrid e dallo spagnolo Ferran Torres del Barcellona.
Tra i profili più interessanti spicca l'argentino Nico Paz del Como, affiancato dal francese Michael Olise del Bayern Monaco, il sudcoreano Cho Gue-sung e il brasiliano Raphinha.
Completano questa speciale rassegna dell'eleganza il portoghese João Félix, l'inglese Marcus Rashford, lo svedese Lucas Bergvall, il giapponese Yuito Suzuki, il neozelandese Elijah Just, il marocchino Chemsdine Talbi, il britannico Djed Spence e l'uruguaiano Federico Viñas.