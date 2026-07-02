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© italyphotopress | Jude Bellingham - Inghilterra
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Chi sono i calciatori più belli dei Mondiali 2026? I 15 sex symbol scelti negli Usa

Calciatori più belli Mondiali 2026: scopri la top 15 dei sex symbol under 30 scelti da Vogue USA

02 Lug 2026 - 11:00
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La celebre rivista statunitense Vogue ha selezionato i 15 calciatori under 30 più belli impegnati nei Mondiali 2026. L'elenco, non una vera e propria classifica, parte dall'inglese Jude Bellingham del Real Madrid e dallo spagnolo Ferran Torres del Barcellona.

Tra i profili più interessanti spicca l'argentino Nico Paz del Como, affiancato dal francese Michael Olise del Bayern Monaco, il sudcoreano Cho Gue-sung e il brasiliano Raphinha.

Completano questa speciale rassegna dell'eleganza il portoghese João Félix, l'inglese Marcus Rashford, lo svedese Lucas Bergvall, il giapponese Yuito Suzuki, il neozelandese Elijah Just, il marocchino Chemsdine Talbi, il britannico Djed Spence e l'uruguaiano Federico Viñas.

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