MotoGP Australia: Bezzecchi domina le prequalifiche, Bagnaia al Q2 col 9° tempo

Giornata non semplicissima per Bagnaia, che sia nelle prime prove libere sia nel turno pomeridiano ha accusato diversi problemi di instabilità e sbacchettamenti sulla sua Desmosedici, riuscendo comunque in qualche modo a centrare l'accesso diretto al Q2. In difficoltà anche Franco Morbidelli con l'altra Ducati VR46 ed Enea Bastianini con l'altra Ktm Tech 3, rispettivamente 17° e 20°, con tempi molto lontani da quelli dei migliori. In fondo alla classifica anche Lorenzo Savadori (19° con l'Aprilia che sostituisce quella dell'infortunato Martin, che come comunicato ufficialmente dal team sarà assente anche in Malesia) e Michele Pirro (21° con la Ducati che ha preso il posto di quella di Marc Marquez).