Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP AUSTRALIA

MotoGP Australia: Bezzecchi domina le prequalifiche, Bagnaia al Q2 col 9° tempo

Aprilia in grande spolvero nel venerdì di Phillip Island

di Daniele Pezzini
17 Ott 2025 - 08:57
1 di 27
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Marco Bezzecchi è stato il pilota più veloce nelle prequalifiche del GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Aprilia ha dominato la seconda sessione del venerdì a Phillip Island, chiudendo con uno strepitoso 1’26’’492 (sgretolato il record della pista) e tenendosi alle spalle un’altra RS-GP, quella del team Trackhouse di Raul Fernandez (+ 0’’291). Terza la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (+ 0’’420). Giornata di alti e bassi per Francesco Bagnaia, che è comunque riuscito a strappare il nono tempo (+ 0’’640) con la sua Ducati ufficiale, guadagnando anche lui l’accesso diretto al Q2.

Un pomeriggio australiano da ricordare, dunque, per la casa di Noale, che ha dettato legge con un Bezzecchi capace di confermare il suo grande stato di forma e di rifilare distacchi importanti a tutti gli avversari, con tempi per altro inimmaginabili. Il pilota riminese ha nel mirino il terzo posto in classifica iridata di Bagnaia e l'obiettivo sembra sempre più alla sua portata, anche se in gara dovrà scontare un doppio long lap penalty per la penalità rimediata in Indonesia.

Grande affollamento di moto e team diversi, in ogni caso, nella top 10 delle prequalifiche: direttamente al Q2 entrambe le Yamaha di Quartararo e Rins (4° e 6° tempo), la Ducati Gresini di Alex Marquez (5°), la Honda di un Luca Marini che si conferma in crescita (7°) e le due Ktm di Pol Espargaro, in Australia per sostituire l'infortunato Vinales nel team Tech 3, e di Pedro Acosta (rispettivamente 8° e 10° tempo).

Giornata non semplicissima per Bagnaia, che sia nelle prime prove libere sia nel turno pomeridiano ha accusato diversi problemi di instabilità e sbacchettamenti sulla sua Desmosedici, riuscendo comunque in qualche modo a centrare l'accesso diretto al Q2. In difficoltà anche Franco Morbidelli con l'altra Ducati VR46 ed Enea Bastianini con l'altra Ktm Tech 3, rispettivamente 17° e 20°, con tempi molto lontani da quelli dei migliori. In fondo alla classifica anche Lorenzo Savadori (19° con l'Aprilia che sostituisce quella dell'infortunato Martin, che come comunicato ufficialmente dal team sarà assente anche in Malesia) e Michele Pirro (21° con la Ducati che ha preso il posto di quella di Marc Marquez).

motogp
australia
phillilp island

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Bezzecchi colpevole: penalizzato per aver causato la caduta di Marquez in Indonesia

Bagnaia e Stoner guidano la parata dei fan a Phillip Island

Bagnaia sbotta: "Basta chiedermi di aspetti tecnici, parlate con Ducati. Spero abbiano la soluzione"

Marc Marquez operato alla scapola destra, si allungano i tempi di recupero

Bagnaia: "Phillip Island lascia senza fiato. Voglio ritrovare le sensazioni di Motegi"

Missione podio iridato per Bezzecchi e Aprilia in Australia

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:39
Napoli, Conte pensa a una soluzione per far convivere McTominay e De Bruyne
09:31
Bezzecchi: "Fisicamente pensavo di star meglio. La schiena fa male, ma tengo botta"
09:21
Bagnaia sorride a metà: "Bene aver centrato il Q2, ma abbiamo lo stesso problema dell'Indonesia"
09:17
Ausilio: "Neymar una caz..., mai sentiti e mai offerto. Chivu perfetto, ecco com'è andata con Fabregas e De Zerbi"
09:15
Sassuolo, Muharemovic: "Inter e Juve mi seguono? Fa piacere"