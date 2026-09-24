Eurovolley, Manfredi: "Non ci sono condizioni per cambiare idea su De Giorgi"

24 Set 2026 - 22:40
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"La delusione è alta, non solo la mia. Ci aspettavamo di arrivare a Milano. Sono serate che purtroppo non si possono prevedere. Non posso pensare che i ragazzi dalla sera alla mattina non avessero voglia di vincere, ma l'analisi tecnica la lascio ad altri". Lo ha detto a Sky Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley, dopo la sconfitta dell'Italia ai quarti contro la Finlandia. "Interrompere il rapporto con De Giorgi? Con lui avevamo un contratto di due anni più due anni, abbiamo rinnovato da poco - la sua risposta - Ha vinto l'Europeo e i Mondiali, il gruppo è compatto: mi sembra non ci siano le condizioni per una cosa del genere. Chiaro che ne parleremo come tutti gli anni in consiglio, ci vedremo con tutti i tecnici per fare una disamina. Ma non mi sembra che sia il disastro più totale"

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