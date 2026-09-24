Nations League: 1-1 tra la Germania di Klopp e l’Olanda di Xavi. Vincono Portogallo e Norvegia

Esordio da ct in Nations League, Mancini è in buona compagnia: Zidane, Klopp e non solo
© Getty Images | Roberto Mancini, Italia
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La Germania del neo ct ripresa all'ultimo dall'OIanda con il gol dell'esterno portato da lui al Liverpool. Esordio vincente per i Campioni in carica lusitani: gol annullato a CR7
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La Nations League 2026/27 si apre con il pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda, nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft e Oranje: dopo il vantaggio di Felix Nmecha, è Gakpo a pareggiare al 92’. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà, invece, il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles: i due volte vincitori della competizione si impongono a Lisbona grazie a Joao Felix. Sorride pure la Norvegia, che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo: Haaland (già miglior marcatore nella storia della competizione) aggiunge altri due gol al suo personale tabellino. A segno pure Hojlund.
Nel Gruppo 2 della Lega A è 1-1 tra la Germania e l’Olanda: Klopp inaugura dunque la sua nuova avventura come CT della Mannschaft dividendosi i punti con Xavi, anche lui oggi all’esordio sulla panchina degli Oranje. A illuminare il match alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, dopo la rete annullata a van Dijk (13’) e gli infortuni muscolari di Havertz e Brobbey (da valutare le loro condizioni), sono i gol di Felix Nmecha (32’) e di Gakpo (92’). La Grecia batte invece 2-1 contro la Serbia: Tzolis (74’) e il comasco Douvikas (95’) rimontano il gol di Zivkovic (4’).
A festeggiare un successo è poi la Norvegia, che fa suo il derby scandinavo contro la Danimarca nel Gruppo 4: Bobb (14’) e Haaland (18’) aprono le marcature, l’ex Sampdoria Damsgaard (25’) e il napoletano Hojlund (60’) pareggiano, prima della rete decisiva targata sempre Haaland (74’) e dell’espulsione di Wolfe (94’). Bene anche il Portogallo, ora guidato da Jorge Jesus: Ronaldo e compagni battono 1-0 il Galles con il gol dell’ex Milan Joao Felix (22’), iniziando così nel migliore dei modi la propria difesa del titolo. CR7 si vede pure annullare una rete per fuorigioco (59’).
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Il Gruppo 3 della Lega B registra il successo per 3-1 dell’Austria su Israele: a segno su rigore il centrocampista del Frosinone Schmid (43’), Abu Farkhi (55’) – poi espulso per l’esultanza alla bandierina –, Mwene (90’) e Kalajdzic (93’). Il Kosovo ha invece la meglio 1-0 dell’Irlanda: decide l’ex Lazio Muriqi (83’).