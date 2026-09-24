Nations League: 1-1 tra la Germania di Klopp e l’Olanda di Xavi. Vincono Portogallo e Norvegia

Nel Gruppo 2 della Lega A è 1-1 tra la Germania e l’Olanda: Klopp inaugura dunque la sua nuova avventura come CT della Mannschaft dividendosi i punti con Xavi, anche lui oggi all’esordio sulla panchina degli Oranje. A illuminare il match alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, dopo la rete annullata a van Dijk (13’) e gli infortuni muscolari di Havertz e Brobbey (da valutare le loro condizioni), sono i gol di Felix Nmecha (32’) e di Gakpo (92’). La Grecia batte invece 2-1 contro la Serbia: Tzolis (74’) e il comasco Douvikas (95’) rimontano il gol di Zivkovic (4’).



A festeggiare un successo è poi la Norvegia, che fa suo il derby scandinavo contro la Danimarca nel Gruppo 4: Bobb (14’) e Haaland (18’) aprono le marcature, l’ex Sampdoria Damsgaard (25’) e il napoletano Hojlund (60’) pareggiano, prima della rete decisiva targata sempre Haaland (74’) e dell’espulsione di Wolfe (94’). Bene anche il Portogallo, ora guidato da Jorge Jesus: Ronaldo e compagni battono 1-0 il Galles con il gol dell’ex Milan Joao Felix (22’), iniziando così nel migliore dei modi la propria difesa del titolo. CR7 si vede pure annullare una rete per fuorigioco (59’).