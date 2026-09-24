NATIONS LEAGUE

Nations League: 1-1 tra la Germania di Klopp e l’Olanda di Xavi. Vincono Portogallo e Norvegia

La Germania del neo ct ripresa all'ultimo dall'OIanda con il gol dell'esterno portato da lui al Liverpool. Esordio vincente per i Campioni in carica lusitani: gol annullato a CR7

24 Set 2026 - 22:52
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La Nations League 2026/27 si apre con il pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda, nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft e Oranje: dopo il vantaggio di Felix Nmecha, è Gakpo a pareggiare al 92’. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà, invece, il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles: i due volte vincitori della competizione si impongono a Lisbona grazie a Joao Felix. Sorride pure la Norvegia, che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo: Haaland (già miglior marcatore nella storia della competizione) aggiunge altri due gol al suo personale tabellino. A segno pure Hojlund.

LEGA A

Nel Gruppo 2 della Lega A è 1-1 tra la Germania e l’Olanda: Klopp inaugura dunque la sua nuova avventura come CT della Mannschaft dividendosi i punti con Xavi, anche lui oggi all’esordio sulla panchina degli Oranje. A illuminare il match alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, dopo la rete annullata a van Dijk (13’) e gli infortuni muscolari di Havertz e Brobbey (da valutare le loro condizioni), sono i gol di Felix Nmecha (32’) e di Gakpo (92’). La Grecia batte invece 2-1 contro la Serbia: Tzolis (74’) e il comasco Douvikas (95’) rimontano il gol di Zivkovic (4’).

A festeggiare un successo è poi la Norvegia, che fa suo il derby scandinavo contro la Danimarca nel Gruppo 4: Bobb (14’) e Haaland (18’) aprono le marcature, l’ex Sampdoria Damsgaard (25’) e il napoletano Hojlund (60’) pareggiano, prima della rete decisiva targata sempre Haaland (74’) e dell’espulsione di Wolfe (94’). Bene anche il Portogallo, ora guidato da Jorge Jesus: Ronaldo e compagni battono 1-0 il Galles con il gol dell’ex Milan Joao Felix (22’), iniziando così nel migliore dei modi la propria difesa del titolo. CR7 si vede pure annullare una rete per fuorigioco (59’).

Esordio da ct in Nations League, Mancini è in buona compagnia: Zidane, Klopp e non solo

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© Getty Images | Roberto Mancini, Italia
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LEGA B

Il Gruppo 3 della Lega B registra il successo per 3-1 dell’Austria su Israele: a segno su rigore il centrocampista del Frosinone Schmid (43’), Abu Farkhi (55’) – poi espulso per l’esultanza alla bandierina –, Mwene (90’) e Kalajdzic (93’). Il Kosovo ha invece la meglio 1-0 dell’Irlanda: decide l’ex Lazio Muriqi (83’).

LEGA CMalta si aggiudica 2-1 la sfida contro Andorra nel Gruppo 1 della Lega C: Cardona (36’) e Teuma (81’) ribaltano il vantaggio di Lopez (17’), mentre Chouref sbaglia il rigore del possibile tris ospite nel finale (85’). La Lituania passa, invece, 2-0 in Liechtenstein nel Gruppo 2: a marcare gol sono Michelbrink (53’) e Dolznikov (66’).

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