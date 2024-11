Abodi: "Serve creare le condizioni affinché Sinner paghi tasse in Italia"

"Se sono contento che Sinner paghi le tasse a Montecarlo? Mi piacerebbe che le pagasse qui in Italia. Ma c'è un tema che va affrontato senza ipocrisia, lui sta facendo una cosa perfettamente legale, perché è consentito a chi vive almeno dieci mesi l'anno in giro per il mondo di pagare le tasse nel paese dove risiede maggiormente": così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, su Radio 1. "Il punto poi è capire se noi, sempre con una norma, creeremo le condizioni per prevedere che paghi qui quello che paga lì", ha aggiunto.