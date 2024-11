Coppa Davis, perché Sinner e Berrettini avevano una maglia diversa con l'Argentina: la spiegazione

Ma perché Sinner e Berrettini indossavano una maglia diversa? La 'colpa' è degli sponsor, i quali forniscono al singolo atleta la tenuta da indossare in campo anche con la propria nazionale. In campo dicevamo, perché invece sia in panchina che nelle conferenze stampa di rito, gli atleti (e lo staff) utilizzano le tute fornite dalla Federtennis con annesso marchio, differente da quello visto da Musetti, Sinner e Berrettini. Chiarito quindi il mistero che aveva agitato i tifosi azzurri sui social e non solo.