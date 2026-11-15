Scherma: tappa di Cdm a Plodvid, Italia oro nel fioretto a squadre donne e uomini

15 Nov 2026 - 21:45
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Oro doppio per il fioretto azzurro, nella tappa di Plodvid, in Bulgaria, della Coppa del Mondo. L'Italia del ct Simone Vanni vince, dominandole, entrambe le prove a squadre: si conferma leader incontrastato del panorama mondiale il Dream team femminile, con Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Anna Cristino che battono in finale la Francia (45-26) a coronamento di un'altra gara dominata dall'inizio alla fine. E si riprendono il gradino più alto del podio, che spetta ai campioni mondiali in carica, anche i ragazzi: Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini conquistano la competizione maschile senza lasciare nulla agli avversari, compresa la Russia sconfitta (45-27) nell'ultimo atto.

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