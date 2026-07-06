Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

Condizioni ambientali severe, neve abbondante, lunghi tratti di misto e sezioni di ghiaccio verticale duro “come il marmo” oltre i 6300 metri. È in questo scenario che Matteo Della Bordella, Mirco Grasso, Luca Ducoli e Giacomo Mauri hanno portato a termine l'apertura di Rollercoaster (M7, WI5+, A1), una nuova linea sulla parete sud-est del K7 (Pakistan), raggiungendo la spalla sud della montagna. I quattro componenti della spedizione patrocinata dal Club Alpino Italiano sono rimasti in parete da mercoledì 24 a lunedì 29 giugno per riuscire nell'apertura dell'itinerario che si sviluppa per circa 1600 metri e 30 tiri di corda. I quattro alpinisti hanno deciso di dedicare la salita al ricordo del Ragno di Lecco Mario Conti, (uno dei quattro autori della prima ascensione del Cerro Torre nel gennaio di cinquantadue anni fa)i cui resti sono stati ritrovati sulle montagne sopra Sondrio nel giorno in cui la spedizione lasciava Skardu per raggiungere il campo base.