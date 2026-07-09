Atletica: infortunio per Gout Gout, lungo stop per il giovane sprinter

Infortunio per il giovane talento dell'atletica Gout Gout. Il 18enne velocista australiano ha infatti dovuto rinunciare ai Mondiali Under 20 e dovrà restare fermo per diversi mesi a causa dopo essersi infortunato seriamente in allenamento ai muscoli della parte posteriore della coscia. "Purtroppo mi sono fatto male alla gamba sinistra durante l'allenamento a Brisbane - ha scritto su Instagram il giovane sprinter -. L'esito della risonanza magnetica purtroppo non ha dato buone notizie e non potrò partecipare ai Mondiali Under 20 di Eugene il mese prossimo". Gout Gout ha dichiarato che gli esami hanno evidenziato uno strappo muscolare di terzo grado, un infortunio che richiede solitamente mesi di cure. "Ora mi concentrerò sulla riabilitazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, così da poter tornare nel 2027 più forte, più veloce e in forma", ha aggiunto. "Gout ha vissuto due anni eccezionali e ha davanti a sé una lunga ed entusiasmante carriera sportiva -, ha fatto sapere la federazione australiana di atletica -. È importante che si prenda il tempo necessario per guarire e recuperare completamente prima di tornare in pista quando sarà pronto". Dopo aver impressionato in primavera correndo i 200 metri in 19"67 - un tempo più veloce di quello di Usain Bolt alla stessa età - Gout Gout è stato nettamente battuto al suo debutto in Diamond League a Oslo, a inizio giugno, chiudendo al sesto posto con il tempo di 20"60.