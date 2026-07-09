Rugby, ESN nuovo nutrition partner della Federazione italiana

09 Lug 2026 - 12:22
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© ESN Content Team

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ESN, brand internazionale di sports nutrition parte di The Quality Group (TQG), è il nuovo Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby (FIR). La partnership, ufficialmente attiva dal 1° luglio 2026, vede ESN affiancare le Nazionali Italiane di rugby seniores come fornitore ufficiale.

L'accordo porta ESN al fianco di uno degli sport più identitari del panorama italiano e internazionale, in cui disciplina, preparazione e spirito di squadra rappresentano valori quotidiani. Un terreno naturale per un brand nato nel mondo della performance e oggi sempre più trasversale, capace di parlare ad atleti, appassionati di fitness e consumatori attenti a uno stile di vita attivo.

La collaborazione nasce dalla volontà di affiancare il movimento rugbistico italiano con un supporto dedicato alla nutrizione sportiva, mettendo a disposizione delle Nazionali una selezione di prodotti ESN per accompagnare la routine degli atleti prima, durante e dopo l’attività sportiva. La fornitura include prodotti proteici, creatina, soluzioni per l’idratazione e l’apporto di elettroliti, prodotti energetici e micronutrienti, in linea con le esigenze tecniche e nutrizionali della Federazione.

Il progetto coinvolge le Nazionali seniores maschili e femminili, confermando una visione trasversale del supporto al movimento: dagli atleti più giovani inseriti nei percorsi di alto livello fino alle squadre impegnate sul palcoscenico internazionale. In questo senso, la partnership si colloca in una prospettiva di continuità, contribuendo a valorizzare il percorso di crescita sportiva e personale che caratterizza il rugby a ogni livello.
 
Per ESN, l’intesa con la Federazione Italiana Rugby rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del brand in Italia, mercato strategico per lo sviluppo del gruppo. Il confronto con una realtà federale strutturata e con atleti impegnati ai massimi livelli costituisce inoltre un’occasione per rafforzare il legame tra prodotto, preparazione e performance, in un contesto sportivo altamente qualificato.

Nel corso della collaborazione, ESN lavorerà inoltre insieme alla Federazione per lo sviluppo di una linea dedicata agli Azzurri con l’obiettivo di costruire un progetto coerente con le specificità del rugby e con le esigenze delle squadre coinvolte.

Marco Cecchin, ESN Country Manager Italia 
«Diventare Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby rappresenta per ESN un passaggio importante nel percorso di crescita del brand in Italia. Il rugby è uno sport che esprime valori molto vicini alla nostra identità: disciplina, performance, lavoro di squadra e miglioramento continuo. Con questa collaborazione vogliamo mettere a disposizione delle Nazionali Azzurre la nostra esperienza nella sport nutrition e una selezione di prodotti pensati per accompagnare la routine degli atleti nelle diverse fasi della preparazione, in pieno coordinament con le esigenze tecniche e sportive della Federazione.»

Andrea Duodo, Presidente FIR
«La Federazione è costantemente impegnata nel garantire alle proprie atlete ed ai propri atleti tutti gli strumenti necessari a competere al meglio ed a rappresentare il Paese e il movimento rugbistico sulla scena internazionale, come sta accadendo in questi giorni alla Nazionale Maschile impegnata nella prima edizione del Nations Championship.
ESN è un’eccellenza globale nell’ambito dell’integrazione sportiva e siamo felici di avviare assieme una collaborazione che, anche attraverso lo sviluppo di prodotti dedicati alle esigenze specifiche delle Azzurre e degli Azzurri, ci supporterà attivamente nel continuo cammino di crescita delle nostre Nazionali e nello sviluppo di una cultura della nutrizione e della corretta integrazione nelle future generazioni di rugbiste e rugbisti».

Con questa intesa ESN consolida ulteriormente il proprio radicamento nel mercato italiano, dopo gli appuntamenti e le iniziative che ne hanno accompagnato l'ingresso e la crescita nel corso del 2026.

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