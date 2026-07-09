Rugby, ESN nuovo nutrition partner della Federazione italiana

Marco Cecchin, ESN Country Manager Italia

«Diventare Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby rappresenta per ESN un passaggio importante nel percorso di crescita del brand in Italia. Il rugby è uno sport che esprime valori molto vicini alla nostra identità: disciplina, performance, lavoro di squadra e miglioramento continuo. Con questa collaborazione vogliamo mettere a disposizione delle Nazionali Azzurre la nostra esperienza nella sport nutrition e una selezione di prodotti pensati per accompagnare la routine degli atleti nelle diverse fasi della preparazione, in pieno coordinament con le esigenze tecniche e sportive della Federazione.»



Andrea Duodo, Presidente FIR

«La Federazione è costantemente impegnata nel garantire alle proprie atlete ed ai propri atleti tutti gli strumenti necessari a competere al meglio ed a rappresentare il Paese e il movimento rugbistico sulla scena internazionale, come sta accadendo in questi giorni alla Nazionale Maschile impegnata nella prima edizione del Nations Championship.

ESN è un’eccellenza globale nell’ambito dell’integrazione sportiva e siamo felici di avviare assieme una collaborazione che, anche attraverso lo sviluppo di prodotti dedicati alle esigenze specifiche delle Azzurre e degli Azzurri, ci supporterà attivamente nel continuo cammino di crescita delle nostre Nazionali e nello sviluppo di una cultura della nutrizione e della corretta integrazione nelle future generazioni di rugbiste e rugbisti».



Con questa intesa ESN consolida ulteriormente il proprio radicamento nel mercato italiano, dopo gli appuntamenti e le iniziative che ne hanno accompagnato l'ingresso e la crescita nel corso del 2026.