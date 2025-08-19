Logo SportMediaset
Vuelta, Vingegaard: "Non vedo l'ora che cominci, voglio vincerla"

19 Ago 2025 - 10:12

"Non vedo l'ora di iniziare questa Vuelta. Dopo il Tour mi sono prima riposato un po' e poi ho cominciato la preparazione per questo obiettivo principale della mia stagione: nelle ultime settimane ho svolto un ritiro di allenamento individuale, con il supporto della squadra in loco". Sabato prossimo la Vuelta parte dall'Italia, con la prima tappa da Torino alla Reggia di Venaria, e Jonas Vingegaard non si tira indietro a chi gli ricorda che è lui il grande favorito, forte anche di una squadra, la Visma Lease a Bike di cui fa parte fra gli altri il vincitore della Vuelta 2023 Sepp Kuss, pronta ad assisterlo al meglio. "Ho ricordi speciali della Vuelta - dice ancora il danese -: l'ho corsa la prima volta nel 2020, quando abbiamo vinto con Primoz Roglic. Nel 2023, invece, siamo saliti insieme sul podio finale a Madrid. Io secondo dietro Kuss. Speriamo di poter aggiungere altri ricordi fantastici quest'anno". Ma qual è, per Vingeaard, l'obiettivo di quest'anno? "Sono qui per la vittoria finale e, con questa squadra che mi supporta, mi sembra un obiettivo realistico e possibile - risponde il danese vincitore di due Tour -. Ci sono molte tappe in cui si può fare la differenza, quindi è importante essere pronti fin dall'inizio. Sono pronto e preferirei iniziare subito a correre, fosse per me già da domani".

