Tennis, classifica Atp: Alcaraz si avvicina a Sinner

19 Ago 2025 - 11:44
© Getty Images

Anche se costretto ad abbandonare la finale a Cincinnati, Jannik Sinner mantiene un vantaggio su Carlos Alcaraz nella nuova classifica Atp pubblicata oggi. Dietro l'italiano, lo spagnolo approfitta del suo ottavo titolo in carriera in un Masters 1000 per attaccare Jannik e scavare il fossato con gli avversari prima dell'inizio dell'Us Open: Alexander Zverev (3o) è a più di 3.000 punti e Taylor Fritz (4o) a 5.000 unità. Non c'è nessun cambiamento tra i primi otto, il russo Karen Khachanov sale al nono posto (+3) a spese soprattutto del danese Holger Rune, che esce dalla Top 10. Decolla il francese Terence Atmane che, dopo l'exploit con la semifinale raggiunta in Ohio, cresce di 67 posizioni ed è ora 69esimo. Ancora in top 10 Lorenzo Musetti, malgrado il deludente torneo di Cincinnati.

Classifica Atp:

1. Jannik Sinner (ITA) 11480 punti

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9590

3. Alexander Zverev (GER) 6230

4. Taylor Fritz (USA) 5575

5. Jack Draper (GBR) 4440

6. Ben Shelton (USA) 4280

7. Novak Djokovic (SRB) 4130

8. Alex De Minaur (AUS) 3545

9. Karen Khachanov (RUS) 3240 (3)

10. Lorenzo Musetti (ITA) 3205

11. Holger Rune (DEN) 3050 (-2)

12. Casper Ruud (NOR) 2905 (+1)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2760 (+2)

14. Tommy Paul (USA) 2610 (+2)

15. Andrey Rublev (RUS) 2610 (-4)

16. Jakub Mensik (CZE) 2430 (+1)

17. Frances Tiafoe (USA) 2340 (-3)

18. Alejandro Davidovich (ESP) 2185

19. Francisco Cerundolo (ARG) 2135 (+4)

20. Arthur Fils (FRA) 2120.

