Tennis, classifica Atp: Alcaraz si avvicina a Sinner

Anche se costretto ad abbandonare la finale a Cincinnati, Jannik Sinner mantiene un vantaggio su Carlos Alcaraz nella nuova classifica Atp pubblicata oggi. Dietro l'italiano, lo spagnolo approfitta del suo ottavo titolo in carriera in un Masters 1000 per attaccare Jannik e scavare il fossato con gli avversari prima dell'inizio dell'Us Open: Alexander Zverev (3o) è a più di 3.000 punti e Taylor Fritz (4o) a 5.000 unità. Non c'è nessun cambiamento tra i primi otto, il russo Karen Khachanov sale al nono posto (+3) a spese soprattutto del danese Holger Rune, che esce dalla Top 10. Decolla il francese Terence Atmane che, dopo l'exploit con la semifinale raggiunta in Ohio, cresce di 67 posizioni ed è ora 69esimo. Ancora in top 10 Lorenzo Musetti, malgrado il deludente torneo di Cincinnati.