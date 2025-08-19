Logo SportMediaset
Tennis, classifica Wta: Swiatek supera Gauff, Paolini ottava sale di una posizione

19 Ago 2025 - 11:47
© Getty Images

© Getty Images

Ancora lontana dalla regina Aryna Sabalenka, l'ex numero uno mondiale Iga Swiatek approfitta della sua vittoria a Cincinnati per risalire al secondo posto ai danni di Coco Gauff nella nuova classifica Wta. Vincitrice del Wta 1000 in Ohio - il 24esimo titolo della sua carriera - a pochi giorni dall'inizio degli US Open, la polacca di 24 anni ritrova una posizione che non occupava da maggio. Ha meno di 100 punti di vantaggio su Gauff, mentre Sabalenka ha ancora un comodo materasso con oltre 3.000 punti in più. Sfortunata finalista a Cincinnati, l'italiana Jasmine Paolini ne approfitta comunque per risalire di un posto, all'interno di una Top 10 che conta quattro giocatrici americane (oltre a Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys e Amanda Anisimova).

Classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 11225 punti

2. Iga Swiatek (POL) 7933 (+1)

3. Coco Gauff (USA) 7874 (-1)

4. Jessica Pegula (USA) 4903

5. Mirra Andreeva (RUS) 4733

6. Madison Keys (USA) 4699

7. Zheng Qinwen (CHN) 4433

8. Jasmine Paolini (ITA) 4116 (+1)

9. Amanda Anmoisiva (USA) 3869 (-1)

10. Elena Rybakina (KAZ) 3663 (ANSA).

