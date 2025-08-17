Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, Velasco: "Non nominiamo la parola 'Olimpiade', pensiamo a Mondiale"

17 Ago 2025 - 11:02

"La parola Olimpiade quest'estate non è mai stata nominata. Solo lunedì, a un anno esatto dall'oro di Parigi, io ho detto: dobbiamo pensare solamente al Mondiale, senza dimenticare che un anno fa abbiamo vinto l'oro olimpico. Stop". Lo dice il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del Mondiale di volley che inizierà il 22 agosto e che vedrà le campionesse olimpiche esordire contro la Slovacchia. L'oro di Parigi per Velasco è "un vantaggio" ma anche "uno svantaggio", argomenta. "Un vantaggio perché c'è consapevolezza, le ragazze sanno di essere forti. A me preoccupava molto che lo scorso anno fosse andato tutto bene, nel senso che abbiamo lasciato proprio poco alle nostre avversarie. Quest'anno abbiamo incontrato qualche difficoltà, ci sono state partite in cui non abbiamo giocato bene eppure le abbiamo vinte. E questo è molto importante per arrivare al Mondiale. Perché le ragazze adesso sanno di avere dei punti deboli. E che però sanno uscirne", specifica. Tuttavia "l'obbligo di vincere è il fardello più pesante che uno sportivo possa avere. In tutti gli sport. Noi dello staff cerchiamo quindi di non aggiungere carichi di aspettative. Alle ragazze non serve che diciamo che devono vincere questo Mondiale. Non ne parliamo proprio. La nostra filosofia è 'palla dopo palla, set dopo set, partita dopo partita'. È da qui che è nato il mantra del 'qui ora'. Non pensare a quello che è già accaduto e non preoccuparsi di quello che non è ancora accaduto. È la legge più vecchia del mondo, non l'ho inventata io. Io l'ho solo fatta presente", conclude l'argentino.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

"Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore", Lorenzo Grossi rivive le imprese dell'esploratore

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:02
Moto3, Piqueras vince Gp Austria, podio Munoz dopo maxi rimonta
12:07
A Gaiole in Chianti L'Eroica 2025 il 4 e 5 ottobre
11:02
Volley, Velasco: "Non nominiamo la parola 'Olimpiade', pensiamo a Mondiale"
10:52
MotoGP, Bezzecchi il più veloce nel warmup in Austria
10:26
WTA Cincinnati, Errani-Paolini eliminate in semifinale