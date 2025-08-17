Basket: Italia in raduno a Roma, poi tappa ad Atene verso Europei

Conclusi i due giorni di riposo concessi dal ct, Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria di giovedì scorso sull'Argentina in amichevole a Bologna, la nazionale di basket si ritrova questa sera a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa in vista degli Europei. Danilo Gallinari si aggregherà alla squadra domani per due giorni di allenamenti, quindi mercoledì è prevista la partenza del gruppo per Atene, per partecipare al torneo dell'Acropoli. Nella capitale greca, l'Italia farà le due ultime partite in preparazione all'impegno continentale, contro la Lettonia il 21 agosto e la squadra di casa il 22 agosto, sempre alle 19.15 italiane. Saranno il lancio definitivo verso l'esordio ad EuroBasket, previsto per il 28 agosto a Limassol (Cipro), ancora contro la Grecia.